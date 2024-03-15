Продано рекордно дорогий поліс страхування життя: яка сума та умови

Найдорожчий у світі поліс страхування життя уклав приватний клієнт HSBC Life у Гонконгу, Китай.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Поліс страхування життя вартістю 250 мільйонів доларів США виплатить рекордну суму анонімному бенефіціару після смерті застрахованої особи.

План покликаний зберегти багатство людини для майбутніх поколінь її родини.

Генеральний директор HSBC Life в Гонконгу та Макао Едвард Монкрейф сказав: "Азія є домом для найбільш швидкозростаючого населення з надвисокими статками у світі, і тому ми спостерігаємо значне зростання попиту на страхові рішення для вирішення питань спадкоємності бізнесу, управління нерухомістю та планування спадщини. Випуск цих полісів страхування життя з високою вартістю підтверджує позицію Гонконга як найкращого місця для управління капіталом та головного міжнародного страхового хабу".

Едвард Монкрейфф, генеральний директор HSBC Life у Гонконгу та Макао, отримує сертифікат Книги рекордів Гіннеса за найцінніший поліс страхування життя / Фото: guinnessworldrecords.com

Попереднім рекордом був поліс на суму 201 мільйон доларів США, укладений за сприяння консалтингової компанії SG, LLC (США) 2014 року.

А до цього рекордом був поліс на 100 мільйонів доларів, проданий 1990 року Пітером Розенгардом, одним з головних британських продавців страхування життя, на життя відомого діяча американської індустрії розваг.

Найбільш застраховані частини тіла у світі:

Найдорожчі застраховані зубні протези

Комплект вставних зубів, що належали першому президенту США Джорджу Вашингтону, застрахований на 10 мільйонів доларів. Наразі вони виставлені в Маунт-Верноні, маєтку Джорджа Вашингтона у Вірджинії, США, після того, як були куплені власниками маєтку за $5,500 1949 року.

Протези виготовлені зі слонової кістки, коров'ячих зубів та зубів рабів, які вмонтовані у свинцеву основу, що утримується на місці двома спіральними пружинами.

Зуби Вашингтона почали випадати ще до того, як йому виповнилося 30 років, і до моменту його першої президентської інавгурації 1789 року, коли йому було 57 років, у нього залишився лише один природний зуб. За своє життя він змінив щонайменше чотири комплекти зубних протезів.

Найдорожче застраховане волосся

2010 року фірмові пасма американського футболіста Троя Поламалу були застраховані в Lloyd's of London на мільйон доларів брендом шампунів Head & Shoulders, представником якого був Поламалу.

Трой Поламалу / Фото: Getty Images

Волосся Поламалу на момент страхування було майже 92 см завдовжки. Він не стригся від 2000 року, віддаючи данину пам'яті своїм самоанським предкам.

Найдорожчий застрахований язик

2009 року компанія Lloyd's повідомила, що язик Дженнаро Пеллічча, який дегустує кожну партію кавових зерен, виготовлених для британських магазинів Costa Coffee, був застрахований на 10 мільйонів фунтів стерлінгів (еквівалент на той час 14 мільйонів доларів).

Коли його запитали про страховий поліс, він відповів: "У моїй професії мої смакові рецептори мають вирішальне значення. Мій 18-річний досвід дозволяє мені розрізняти тисячі смаків".

Найдорожчий застрахований ніс

Як повідомляло агентство Lloyd's 2008 року, Ілля Горт застрахував свій ніс на 5 мільйонів євро (еквівалент 7,8 мільйона доларів на той час). Горт – власник виноградника Chateau de La Garde у Бордо, Франція, і виробник вина Tulipe Wines – застрахував свій ніс, щоб захистити засоби до існування.

Нагадаємо, українець шокував світ, протягнувши бородою 2,5-тонний мікроавтобус. Він встановив чергові світові рекорди.

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