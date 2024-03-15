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СБУ повідомила про ще одну підозру путіністу Володимиру Машкову

СБУ повідомила про ще одну підозру путіністу Володимиру Машкову

Володимир Машков Фото: РосЗМІ

Машков входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних організаторів масових акцій в Москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Служба безпеки України повідомила про підозру путіністу Володимиру Машкову, який пропагує агресивну війну проти України та який є очільником “виборчого стану” Путіна.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, Машков входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних організаторів масових акцій в Москві на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Враховуючи це, Путін  призначив Машкова співголовою “виборчого штабу” на так званих виборах президента “країни-агресора”.

“Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України. Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно повторює у ході “передвиборчих” турів різними регіонами росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України. Здебільшого такі пропагандистські виступи рашиста відбуваються у вигляді “концертів-мітингів” та “зустрічей з виборцями”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Машкову про підозру за двома статтями КК України:

  • ⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ⁠ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що у травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.

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