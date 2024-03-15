СБУ сообщила о еще одном подозрении путинисту Владимиру Машкову

Машков входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных организаторов массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении путинисту Владимиру Машкову, пропагандирующему агрессивную войну против Украины и являющемуся главой "избирательного положения" Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, Машков входит в ближайшее оцепление Путина и является одним из главных организаторов массовых акций в Москве в поддержку полномасштабного вторжения РФ. Учитывая это, Путин назначил Машкова сопредседателем избирательного штаба на так называемых выборах президента страны-агрессора.

“Машков публично призывает к поддержке российских оккупационных группировок, воюющих против Украины. Также он лично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и захват части нашей страны. Деструктивную риторику Машков регулярно повторяет в ходе предвыборных туров по разным регионам России, а также во время поездок в временно оккупированные районы Украины. В основном такие пропагандистские выступления рашиста проходят в виде "концертов-митингов" и "встреч с избирателями", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Машкову о подозрении по двум статьям УК Украины:

⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, что в мае 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

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