В НАТО назвали потери РФ с начала большой войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приблизительные потери армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он сообщил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет Deutsche Welle.

Генсек подчеркнул, что, по оценкам западных спецслужб, количество погибших и раненых российских военных на войне в Украине превысило 350 тысяч. Впрочем, сколько именно оккупантов ликвидировано, Столтенберг не уточнил.

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения", – констатировал генсек Альянса.

Вместе с тем, подчеркнул он, что кроме человеческих жертв РФ теряет и дорогую технику. В частности, достаточно дорогие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также корабли Черноморского флота.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. Так, по состоянию на утро 15 марта 2024 года уничтожено 428 420 военных РФ.

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