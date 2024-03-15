В Одессе раздались взрывы: город под ракетным обстрелом

Есть угроза баллистики из Крыма.

В пятницу, 15 марта, во время воздушной тревоги, которую объявили в 11:01, в Одессе раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Одессе раздался взрыв", — сообщили корреспонденты "Суспільного". Впоследствии медиа сообщило о повторном взрыве.

К слову, после оглашения тревоги ПС предупредили о ракете в направлении Одессы. Между тем, мониторинговые каналы информировали об угрозе баллистического вооружения из временно аннексированного Крыма. Военные позже также заявили об опасности баллистики с полуострова.

Местные власти призвали одесситов находиться в укрытиях. Мониторинговые каналы пишут, что Одесса находится под ракетным обстрелом.

Как сообщалось, ночью во время атаки беспилотников в Хмельницкой области произошли взрывы. В регионе работали силы ПВО.

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