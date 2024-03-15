Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

В ночь на пятницу, 15 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, пострадавших или разрушений нет.

К слову, тревогу области объявили в 21:09, закончилась она 22:43. ПС информировали об угрозе ударных беспилотников. В частности, в направлении Староконстантинова.

Как сообщалось, оккупанты выпустили ракеты и "Шахеды" по Украине. .Россияне применили 27 БпЛА типа "Shahed". Все ударные дроны были уничтожены. Кроме того, армия РФ выпустила ракеты – С-300 и Х-59.

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