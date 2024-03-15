Россия атаковала дронами Киев: что известно о последствиях

Воздушная тревога в столице продолжалась около часа.

Ночью в пятницу, 15 марта, российская оккупационная армия совершила воздушную атаку беспилотниками Shahed на Киев. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Ударные БпЛА оккупанты запускали из Курской области РФ. В Киев вражеские дроны заходили с северного направления. На подступах к городу силы ПВО сбили беспилотники.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев — примерно полтора десятка — были поражены еще на подступах к городу", — подчеркнули в КМВА.

Воздушная тревога в столице длилась почти час – с 01:59 – 02:51. Кроме того, тревогу объявляли в 06:07. Она продолжалась 8 мин.

Как сообщалось, ночью в Киеве раздались взрывы. Местные власти информировали, что работают силы ПВО.

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