В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

В Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников, в столице слышны взрывы.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

О взрывах в Киеве сообщают корреспонденты Общественного.

Ранее мониторинговые каналы сообщили, что группа беспилотников, через Сумскую, Черниговскую и Киевскую области залетевшая на Житомирщину, развернулась в сторону столицы Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке.

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