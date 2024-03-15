В Киеве раздались взрывы: работают силы ПВО

Жителей столицы призывают оставаться в безопасных местах.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников, в столице слышны взрывы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
О взрывах в Киеве сообщают корреспонденты Общественного.
Ранее мониторинговые каналы сообщили, что группа беспилотников, через Сумскую, Черниговскую и Киевскую области залетевшая на Житомирщину, развернулась в сторону столицы Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах выросло количество погибших в результате удара дрона по многоэтажке.
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