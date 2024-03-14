Оккупанты ударили по Украине дронами: сколько целей сбило ПВО

Не удалось "приземлить" все БПЛА.

В ночь на четверг, 14 марта, российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 22 ударных БпЛА.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью в Украине в разных регионах объявлять воздушную тревогу из-за атаки беспилотников и угрозы ракетных ударов. В частности, россияне ударили ракетой С-300 по Харькову. Кроме того, областной центр был атакован БПЛА.

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