Окупанти вдарили по Україні дронами: скільки цілей збила ППО

Вночі проти четверга, 14 березня, російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Було знищено 22 ударні БпЛА.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі в Україні в різних регіонах оголошувати повітряну тривогу через атаку безпілотників та загрозу ракетних ударів. Зокрема, росіяни вдарили ракетою С-300 по Харкову. Крім того, обласний центр було атаковано БпЛА.

Читайте також: