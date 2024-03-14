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Окупанти вдарили по Україні дронами: скільки цілей збила ППО

Окупанти вдарили по Україні дронами: скільки цілей збила ППО

Фото: Associated Press

Не вдалося "приземлити" усі БпЛА.

Вночі проти четверга, 14 березня, російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Було знищено 22 ударні БпЛА. 

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі в Україні в різних регіонах оголошувати повітряну тривогу через атаку безпілотників та загрозу ракетних ударів. Зокрема, росіяни вдарили ракетою С-300 по Харкову. Крім того, обласний центр було атаковано БпЛА. 

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