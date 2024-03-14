Окупанти вгатили по Сумщині: є "прильоти"

За попередніми даними, минулося без постраждалих та загиблих.

Сьогодні, 14 березня, росіяни атакували безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області.

Про це повідомили в ОВА.

Під удар потрапили - Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля.

"Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю. На місцях "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе "Shahed". У результаті в місті Суми було пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули.

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