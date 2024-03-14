Оккупанты ударили по Сумщине: есть "прилеты"

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и погибших.

Сегодня, 14 марта, россияне атаковали беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумской области.

Об этом сообщили в ОВА.

Под удар попали – Сумы, Шостка, Тростянец и Белополье.

"Также были осуществлены ракетные удары по Шостке и Тростянцу. На местах "прилетов" работают аварийно-спасательные службы. Последствия ударов уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 марта российские войска атаковали Сумскую область дронами-камикадзе "Shahed". В результате в городе Сумы был поврежден жилой многоквартирный дом. Во время аварийно-спасательных работ из под-завалов деблокированы тела двух погибших мужчин.

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