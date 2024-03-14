Удар БпЛА по багатоповерхівці в Сумах: зросла кількість постраждалих

Внаслідок нічого влучання ударного безпілотника в багатоповерхівку у Сумах, кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули", - написали в ОВА.

Також працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано), 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

У ОВА повідомили, що рятувальниками проведені аварійно-відновлювальні роботи (закрито 24 вікна) у сусідньому будинку який зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 13 березня атакували Суми ударними безпілотниками, внаслідок обстрілу було влучання у багатоповерхівку.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російської армії ввечері 12 березня.

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