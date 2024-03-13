Ракетний удар по Кривому Рогу: під завалами будинку знайшли ще одне тіло

У Кривому Розі на Дніпропетровщині до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російської армії ввечері 12 березня.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів", - йдеться у повідомленні.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що кількість загиблих сягнула п'яти: "Під завалами потрощеного будинку у Кривому Розі виявили тіло чоловіка".

Крім того, в ОВА інформують, що за медичною допомогою звернулися 44 людини. У лікарнях перебуває 11 дорослих, з яких четверо у важкому стані, та дев'ять дітей - з них двоє "важкі".

Нагадаємо, в Кривому Розі 14 березня оголосили днем жалоби за жертвами ракетних ударів, яких РФ завдала по місту 12 березня.

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