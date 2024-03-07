Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Від 13 лютого до 13 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

За їхніми підсумками визначаться вісім клубів, які продовжать боротьбу в найпрестижнішому євротурнірі на стадії чвертьфіналу.

Станом на зараз уже відомі чотири учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Це "Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал".

В 1/8 фіналу "Баварія" пройшла "Лаціо" (0:1, 3:0), ПСЖ вибив "Реал Сосьєдад" (2:0, 2:1), "Манчестер Сіті" розібрався з "Копенгагеном" (3:1, 3:1), а "Реал" Мадрид впорався з "РБ Лейпцигом" (1:0, 1:1).

Імена ще чотирьох чвертьфіналістів ЛЧ стануть відомі після матчів-відповідей 1/8 фіналу, які відбудуться 12 і 13 березня.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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