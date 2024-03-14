Росіяни вдарили ракетою С-300 по Харкову: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 14 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Росіяни атакували місто ракетою С-300.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, внаслідок "прильоту" є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Наразі триває огляд місця профільними службами.

Як повідомлялося, вночі на Харківщині кілька разів оголошували тривогу через загрозу БпЛА. Зокрема, стало відомо, що "Шахед" впав в районі приватних будинків у Харкові.

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