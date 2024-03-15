В Сумской области раздалось 450 взрывов

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 77 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 450 взрывов.

Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Белопольское общество: осуществлен обстрел из миномета (20 взрывов), из танка (10 взрывов), артиллерии (39 взрывов), РСЗО (18 взрывов). В результате обстрела из РСЗО получил ранение 1 человек.

Краснопольское общество: враг бил из минометов (7 взрывов).

Хотинская община: зафиксированы обстрелы из артиллерии (12 взрывов) и БМП.

Николаевское общество: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов).

Эсманьское общество: был удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв), обстрелы из миномета (5 взрывов).

Зноб-Новгородская община: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская община: совершены авиаудары КАБ (29 взрывов), обстрелы с вертолета НАР (149 взрывов), РСЗО (55 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (13 взрывов), удар дроном-камикадзе типа «Ланцет» (1 взрыв) .

Середино-будская община: зафиксирован обстрел из миномета (19 взрывов). В результате обстрела получили ранения 4 жителя общины. Также был обстрел дроном-камикадзе.

Шалыгинская община: произведен обстрел из артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА Ф-1 (5 взрывов).

Миропольское общество: был удар дроном-камикадзе (1 взрыв).

Юноковская община: произведен обстрел из танка (4 взрыва) и обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по АТП в Херсоне, в результате чего сгорели автобусы.

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