На Сумщині пролунало 450 вибухів

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 450 вибухів.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (20 вибухів), з танку (10 вибухів), артилерії (39 вибухів), РСЗВ (18 вибухів). У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення 1 людина.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (12 вибухів) та БМП.

Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).

Есманьська громада: був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), обстріли з міномету (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (29 вибухів), обстріли з гелікоптеру НАР (149 вибухів), РСЗВ (55 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (13 вибухів), удар дроном-камікадзе типу «Ланцет» (1 вибух).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (19 вибухів). В результаті обстрілу отримали поранення 4 жителі громади. Також був обстріл дроном-камікадзе.

Шалигинська громада: здійснено обстріл з артилерії (21 вибух), скидання з БпЛА Ф-1 (5 вибухів).

Миропільська громада: був удар дроном-камікадзе (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено обстріл з танку (4 вибухи) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по АТП в Херсоні, в результаті чого згоріли автобуси.

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