На Сумщині пролунало 450 вибухів

Загарбники продовжують обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 450 вибухів.
Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (20 вибухів), з танку (10 вибухів), артилерії (39 вибухів), РСЗВ (18 вибухів). У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення 1 людина.
Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (12 вибухів) та БМП.
Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).
Есманьська громада: був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), обстріли з міномету (5 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (29 вибухів), обстріли з гелікоптеру НАР (149 вибухів), РСЗВ (55 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (13 вибухів), удар дроном-камікадзе типу «Ланцет» (1 вибух).
Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (19 вибухів). В результаті обстрілу отримали поранення 4 жителі громади. Також був обстріл дроном-камікадзе.
Шалигинська громада: здійснено обстріл з артилерії (21 вибух), скидання з БпЛА Ф-1 (5 вибухів).
Миропільська громада: був удар дроном-камікадзе (1 вибух).
Юнаківська громада: здійснено обстріл з танку (4 вибухи) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по АТП в Херсоні, в результаті чого згоріли автобуси.
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