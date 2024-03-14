15 березня — яке церковне свято, що не можна робити, тому що гроші "втечуть" із гаманця

Завтра, 15 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Кесарійських. Святі Агапій, Пуплій, Тимолай, Роміл, два Олександра і два Діонісія стали мучениками за християнську віру. Всі вони жили в Кесарії Палестинській в III столітті під час правління імператора Діоклетіана. Під час одного з язичницьких свят вони відмовилися вклонятися ідолам, за що були схоплені і розтерзані звірами.

В цей час у натовпі були шестеро юнаків: два Олександри, Пуплій, Тимолай, Діонісій та Роміл, який був дияконом. Вони з'явилися до правителя міста Урвана і публічно зізналися в тому, що сповідують християнство. Вони були молодими, а тому правитель попросив їх відмовитися від віри. Та вони не захотіли. За це їх кинули до в'язниці, де сиділи святий Агапій та його учень Діонісій. Згодом їх всіх стратили.

Церковне свято 15 березня — день пам'яті Нікандра Єгипетського

Нікандр Єгипетський (або просто Нікандр) був давньоєгипетським мучеником, який жив у III столітті. Однак, інформації про його життя нам відомо досить мало.

Святого Нікандра помітили й піддали страшним катуванням: з нього живцем здерли шкіру, а потім обезголовили. Це сталося близько 302 року. Його життя та мучеництво є прикладом віри та відданості, які він виявив у часи переслідувань.

Прикмети 15 березня

Народні прикмети 15 березня / Фото: Pexels

Пташки повернулися з вирію, почали купатися у водоймах — скоро похолодає.

Горобці весело цвірінькають — на нас чекають сонячні і теплі дні.

Сонце на заході яскраве — піде дощ.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що саме цього дня не можна імпульсивно витрачати кошти, інакше гроші будуть просто "втікати" з гаманця. Також намагалися не виходити з дому без шпильки, вона виступала як оберіг від злих думок.

Що можна робити завтра

Наші пращури цього дня йшли до лісу, щоб подякувати природі за її щедрі дари. Також вже починали активно готуватися до початку посівного сезону.

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