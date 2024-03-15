Боррель іронічно прокоментував слова Папи Римського про "білий прапор"

Дипломат заявив, що понтифік "увійшов до саду, в який його ніхто не звав".

Україну потрібно не закликати здаватися російським агресорам, а навпаки збільшувати допомогу.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи слова Папи Римського, який закликав Україну мати "сміливість білого прапора" й бути готовою до переговорів із Росією.

Боррель зазначив, що Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав".

"Закликати Україну здатися – це щось більше, ніж побажання миру. Я вважаю, що зараз не той момент, коли треба пропонувати Україні здатися. Навпаки, це момент, коли треба збільшувати допомогу країні", – наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор".

Крім того, ми раніше інформували, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики наголосив, що Україна не може чекати на допомогу до президентських виборів у США в листопаді.

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