Боррель иронически прокомментировал слова Папы Римского о "белом флаге"

Дипломат заявил, что понтифик "вошел в сад, в который его никто не называл".

Украину нужно не призывать сдаваться российским агрессорам, а наоборот увеличивать помощь.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя слова Папы Римского, призвавшего Украину иметь "смелость белого флага" и быть готовой к переговорам с Россией.

Боррель отметил, что Папа Римский "вошел в сад, куда его никто не звал".

"Призывать Украину сдаться – это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Наоборот, это момент, когда нужно увеличивать помощь стране", – подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге".

Кроме того, мы ранее информировали, что верховный представитель ЕС по внешней политике подчеркнул, что Украина не может ждать помощи до президентских выборов в США в ноябре.

Читайте также: