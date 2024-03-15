На Київщині сили ППО працюють по ворожих безпілотниках — КОВА

На Київщині зафіксовано рух ударних безпілотників, по яким відпрацьовують сили ППО.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у КОВА закликали не фотографувати роботу сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці.

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