На Київщині сили ППО працюють по ворожих безпілотниках — КОВА

Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
На Київщині зафіксовано рух ударних безпілотників, по яким відпрацьовують сили ППО.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у КОВА закликали не фотографувати роботу сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула внаслідок удару БпЛА на Вінниччині.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах зросла кількість загиблих внаслідок удару дрона по багатоповерхівці.
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