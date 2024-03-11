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Шольц відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор"

Шольц відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор"

Канцлер ФРН Олаф Шольц не поділяє думку Папи Франциска про "білий прапор" / Фото: Associated Press

Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку, зазначили у федеральному уряді Німеччини.

Очільник німецького уряду Олаф Шольц не поділяє думку Папи Римського Франциска щодо того, що Україна повинна була би мати мужність "підняти білий прапор" та розпочати переговори з Росією.

Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу 11 березня, передає "Укрінформ".

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", - сказав речник.

Гебештрайт також зауважив, що в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", - сказав він.

Штеффен Гебештрайт нагадав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Здивування заявою Папи Франциска висловила також міністерка закордонних справ Анналена Бербок. "Я цього не розумію", — сказала вона в ток-шоу "Caren Miosga".

Федеральний канцлер Олаф Шольц 2 березня мав зустріч з Папою Римським Франциском у рамках приватної аудієнції у Ватикані. Як розповів після неї сам канцлер, він обговорив з очільником католицької церкви "великі виклики та серйозні проблеми, такі як-от жахлива, агресивна війна Росії проти України".

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск вважає, що для України було б “мужнім вчинком” підняти “білий прапор".

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