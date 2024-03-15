Астрологічний прогноз на 15 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у вирішенні важливих – передусім професійних – питань потрібно спиратися не на логічні висновки, а на інтуїцію. День також вдалий для роботи над помилками, з яких важливо зробити правильні висновки.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, в жодному разі не можна запускати – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Харчування дня: можна дозволити собі з'їсти щось відверто корисне, але – в міру.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати дерева, пересаджувати свійські рослини.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та читати змови на залучення талану в коханні.

Сни дня: у снах нинішньої ночі містяться підказки щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати — навіть у горезвісній солі краще відмовити.

Цитата дня: «Найскладніше – почати діяти, все інше залежить тільки від завзятості» (Амелія Ерхарт).

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