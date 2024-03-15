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Астрологический прогноз на 15 марта

Астрологический прогноз на 15 марта

Журавли - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в решении важных – прежде всего профессиональных – вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. День также хорош для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезнь, начавшуюся в этот день, ни в коем случае нельзя запускать – последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Питание дня: можно позволить себе съесть что-нибудь откровенно неполезное, но – в меру. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья, пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечения удачи в любви. 

Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – даже в пресловутой соли лучше отказать. 

Цитата дня: "Сложнее всего – начать действовать, все остальное зависит только от упорства" (Амелия Эрхарт). 

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