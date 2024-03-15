Астрологический прогноз на 15 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в решении важных – прежде всего профессиональных – вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. День также хорош для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезнь, начавшуюся в этот день, ни в коем случае нельзя запускать – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Питание дня: можно позволить себе съесть что-нибудь откровенно неполезное, но – в меру.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья, пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечения удачи в любви.

Сны дня: в снах нынешней ночи содержатся подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – даже в пресловутой соли лучше отказать.

Цитата дня: "Сложнее всего – начать действовать, все остальное зависит только от упорства" (Амелия Эрхарт).

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