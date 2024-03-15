Макрон прокомментировал "ядерные угрозы" Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, мол, "неуместно угрожать" французам, когда они обладают ядерным оружием.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалам, сообщает Le Figaro.

"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", — прокомментировал Макрон последние высказывания российского президента-диктатора Владимира Путина об ядерке.

Макрон говорит, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными": "Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это налагает на нас ответственность за недопущение эскалации".

По словам президента, он не разговаривал с кремлевским "фюрером" уже несколько месяцев. Более того, подчеркнул он, диалог происходил, "когда это было необходимо".

"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", — говорит французский лидер.

Напомним, Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".

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