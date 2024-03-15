Макрон прокомментировал "ядерные угрозы" Путина

Президент подчеркнул, что и французы имеют ядерное оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, мол, "неуместно угрожать" французам, когда они обладают ядерным оружием.
Такое мнение он высказал в интервью телеканалам, сообщает Le Figaro.
"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", — прокомментировал Макрон последние высказывания российского президента-диктатора Владимира Путина об ядерке.
Макрон говорит, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными": "Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это налагает на нас ответственность за недопущение эскалации".
По словам президента, он не разговаривал с кремлевским "фюрером" уже несколько месяцев. Более того, подчеркнул он, диалог происходил, "когда это было необходимо".
"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", — говорит французский лидер.
Напомним, Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".