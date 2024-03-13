"Ядерный чемодан" Путина: насколько опасно его содержимое и есть ли там "красная кнопка" — Reuters

Считается, что такие чемоданы имеют также министр обороны России, ныне Сергей Шойгу и начальник генерального штаба, ныне Валерий Герасимов.

Кремлевский диктатор Владимир Путин предупредил Запад в среду, 13 марта, что Россия технически готова к ядерной войне и что если Соединенные Штаты отправят войска в Украину, это будет расценено как значительная эскалация войны.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Reuters с ключевыми фактами о ядерном арсенале России.

"Ядерная сверхдержава"

Россия, унаследовавшая ядерное оружие Советского Союза, имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок. По данным Федерации американских учёных (FAS), Путин контролирует около 5580 ядерных боеголовок.

Из них около 1200 выведены из эксплуатации, но в основном невредимы, и около 4380 накоплены для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

Из накопленных боеголовок 1710 стратегических боеголовок развернуты: около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на баллистических ракетах подлодок и, возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков. Такие цифры означают, что Москва могла бы уничтожить мир многократно.

Во время холодной войны Советский Союз имел пиковое количество ядерных боеголовок около 40 000, в то время как США около 30 000.

В каких обстоятельствах будут использованы?

Опубликованная ядерная доктрина России до 2020 года определяет условия, при которых российский диктатор может рассмотреть возможность применения ядерного оружия: как ответ на нападение с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения, или на применение обычного оружия против России, “когда само существование государства будет поставлено под угрозу».

Новые ядерные средства

В своем Обзоре ядерной политики за 2022 год Соединенные Штаты заявили, что Россия и Китай расширяют и модернизируют свои ядерные силы, и что Вашингтон будет придерживаться подхода, основанного на контроле над вооружениями, чтобы предотвратить дорогую гонку вооружений.

"Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают большую обеспокоенность, российский ядерный арсенал и операции мало изменились со времени наших оценок 2023 года, кроме текущей модернизации", — говорится в анализе российских сил за 2024 год, подготовленном FAS.

"В будущем, однако, количество боеголовок, предназначенных для российских стратегических сил, может увеличиться, поскольку ракеты с одной боеголовкой заменяются ракетами, оснащенными несколькими боеголовками", — отмечает FAS.

Испытание

Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если Соединенные Штаты сделают это.

В прошлом году он подписал закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Постсоветская Россия не проводила ядерных испытаний.

После распада Советского Союза в 1991 году лишь несколько стран опробовали ядерное оружие, согласно данным Ассоциации по контролю над вооружениями: Соединенные Штаты последний раз провели испытания в 1992 году, Китай и Франция – в 1996 году, Индия и Пакистан – в 1998 году, а Северная Корея – в 2017 году. Советский Союз последний раз испытывал ядерное оружие в 1990 году.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. Соединенные Штаты подписали договор в 1996 году, но еще не ратифицировали его.

Кто отдаст приказ о российском запуске?

Российский президент является лицом, принимающим окончательное решение об использовании российского ядерного оружия.

Так называемый "ядерный чемодан", или "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), постоянно находится при президенте. Считается, что такие чемоданы имеют также министр обороны России, ныне Сергей Шойгу и начальник генерального штаба, ныне Валерий Герасимов.

По сути, чемодан является средством связи, которое связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть Казбек. Казбек поддерживает другую систему, известную как Кавказ.

Кадры, показанные российским телеканалом "Звезда" в 2019 году, демонстрируют, как было сказано, один из чемоданов с множеством кнопок. В разделе под названием команда есть две кнопки: белая кнопка "запуск" и красная кнопка "отмена". Кейс активируется специальной флеш-картой, сообщает "Звезда".

Если бы Россия считала, что ей грозит стратегическая ядерная атака, президент из-за чемоданов отдал бы прямой приказ на запуск командованию Генштаба и резервным командованием, обладающим ядерными кодами. Такие приказы быстро передаются разными системами связи подразделениям стратегических ракетных войск, которые затем открывают огонь по США и Европе.

Если ядерная атака будет подтверждена, Путин может активировать так называемую систему Мертвая рука или Периметр как последнее средство: по сути, компьютеры будут решать, когда наступит судный день. Контрольная ракета отдаст приказ о нанесении ядерных ударов по всему огромному арсеналу России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин угрожает странам НАТО, если те введут войска в Украину.

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