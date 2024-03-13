Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию: что известно

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассчитывает на визит российского диктатора Владимира Путина в Анкару. Произойти это может после "выборов" в России, которые пройдут 17 марта.

Об этом сообщает турецкое издание Veryansintv.

Эрдоган вспомнил визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и заявил, что страна "будет принимать президента России господина Путина".

Турецкий лидер отмечает, мол, Анкара готова к продолжению диалога с Москвой и Киевом. По его словам, следует "избегать любых шагов, которые приведут к эскалации конфликтов и их распространению на страны НАТО".

"Мы продолжаем наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной под лозунгом, что победитель в войне не будет победителем в достижении мира", — сказал Эрдоган.

Кроме того, подчеркнул президент Турции, Анкара работает над тем, чтобы восстановить безопасность городского судоходства в Черном море и обеспечить безопасную торговлю зерном.

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Во время встречи с Реджепом Эрдоганом предложил пригласить Россию на мирный саммит. Впрочем, украинский лидер заявил, что не видит причин приглашать представителей страны-агрессорки.

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