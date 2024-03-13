Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини: що відомо

Турецький президент Реджеп Ердоган розраховує на візит російського диктатора Володимира Путіна до Анкари. Статися це може після "виборів" у Росії, що відбудуться 17 березня.

Про це повідомляє турецьке видання Veryansintv.

Ердоган згадав візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини і заявив, що країна "буде приймати президента Росії пана Путіна".

Турецький лідер наголошує, мовляв, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом. За його словами, варто "уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів та їхнього поширення на країни НАТО".

"Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру", - сказав Ердоган.

Крім того, наголосив президент Туреччини, Анкара працює над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Під час зустрічі з Реджеп Ердоган запропонував запросити Росію на мирний саміт. Втім, український лідер заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

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