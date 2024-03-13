Дуда попередив, чим може обернутися перемога Путіна у війні

Якщо агресорка Росія виграє війну проти України, то російський президент-диктатор Володимир Путін нападе на інші держави,

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Bloomberg.

"Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін - Ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (окупантів - Ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані", - наголосив Дуда.

Видання пише, що польський лідер зробив свою заяву після візити до Білого дому та зустріччю з американським колегою Джо Байденом. Дуда спробував переконати Вашингтон схвалити пакет допомоги Києву, адже на третьому році війни запаси зброї у ЗСУ скорочуються. Наразі США, Польща та інші союзники намагаються надати Україні додаткову допомогу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск вказав на лицемірство деяких європейських політиків щодо України. З його слів, країні для ведення переможної війни вистачило конфіскованих російських активів, якби Євросоюз все-таки передав їх Києву.

Читайте також: