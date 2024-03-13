Чорний день для Путіна: експерт про наслідки падіння Іл-76

Російський літак Іл-76 розбився 12 березня, крім того, ймовірно, що у Бєлгороді нібито знищили ще й Су-27.

Тривожний день для РФ проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, передає 24 канал.

Він наголосив на тому, що йдеться не лише про знищені літаки, але й про "відмінусовані" пілоти.

Загроза від Іл-76

У росіян поступово зменшується стратегічний аваціаційний парк. Зокрема, знищений Іл-76 міг брати активну участь у бойових діях.

"Не забуваємо, що Іл-76 може брати на борт до 40 тонн найрізноманітнішого вантажу. Я думаю, що це саме та машина, яка забезпечувала доправляння різних видів боєприпасів до ближчої точки боєзіткнення з Україною. Можливо, і десь літали в інші держави. І те, що вона загинула – це прекрасно" – сказав Черник.

Він наголосив, що поруч з цим загинув пілот літака.

"Підготувати якісного пілота – це як мінімум 5 років, а також додатково 3 – 5 років його практики. Тому вітається все те, що відбувається "на болотах", – зауважив Черник.

Су-27

У Мережі ширять інформацію і про те, що над Бєлгородською областю нібито збито літак Су-27. Місцеві жителі розповіли про потужний вибух у Валуйках та масштабну пожежу в лісі після вибуху.

Водночас ні українська, ні російська сторона поки не коментувала цю інформацію.

Важливо, що з боку України чи Росії щодо ймовірного знищення Су-27 офіційних коментарів ще не було.

"Питання в тому, на якій висоті він збитий. Це може бути тільки на низьких відстанях. Теоретично це можливо, зважаючи на те, що туди зараз зайшов добровольчий російський корпус", – зазначив військовий експерт.

Додамо, Су-27 - це аналог F-15, з великою кількістю ракето-бомбового навантаження.

"Якщо Су-27 все ж "відмінусувалася" – це просто фантастично. Особливо, якщо "відмінусувався" і пілот", – підсумував Черник.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявляють, що причиною падіння військового Іл-76 в Івановській області стала пожежа в одному з двигунів.

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