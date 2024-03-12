Авіакатастрофа Іл-76 у РФ: у Міноборони Росії назвали причину падіння

На борту начебто перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів, стверджують у Росії.

У Міністерстві оборони РФ заявляють, що причиною падіння військового Іл-76 в Іванівській області стала пожежа в одному із двигунів.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, передають російські пропагандисти.

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У відомстві країни-агресорки додалаи, що на борту начебто перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Яка їхня доля - не повідомили.

"Військовий Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області. На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли раніше, близько обіду 12 березня над російським містом Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76. Він загорівся під час польоту.

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