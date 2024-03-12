Розвідка Британії оцінила удар по російському літаку А-50 у Таганрозі

Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії.

Українські операції можуть досягати стратегічно важливих цілей навіть у добре захищених об'єктах, про що, зокрема, свідчить атака дронів по ангару у Таганрозі.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Як зазначають британські розвідники, на таганрозькому майданчику виробляються, модернізуються, обслуговуються та ремонтуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) ВПС Росії А-50У.

"Майданчик має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки і є випробувальним центром для літаків ДРЛО та управління наступного покоління - А-100", - йдеться у повідомленнні.

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Про важливість об'єкта свідчить постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо нього.

"За два тижні після втрати другого літака флот А-50У, швидше за все, як і раніше не зможе здійснювати польоти для підтримки операцій в Україні. Ця атака демонструє, що українські операції, як і раніше, можуть досягати стратегічно важливих цілей на території Росії, навіть якщо вважається, що такі об'єкти захищені, чи то в повітрі, чи то на землі", - зазначають у Міноборони Британії.

Там додали, що втрата А-50У, швидше за все, значно погіршить ситуаційну поінформованість операцій Росії.

Нагадаємо, "бавовна" на аеродромі в російському Таганрозі, ймовірно, пошкодила літак А-50. Саме він був головною ціллю удару по цьому аеродрому.

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