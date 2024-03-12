Зеленський розповів, для чого потрібна Путіну пауза у війні

Пауза у війні, яку РФ розв’язала проти України, необхідна Путіну, щоб відновити свою армію, підготувати новобранців та збільшити виробництво зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пауза у війні для Путіна - як кисень, додаткова можливість для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі.

“Для проведення тренувальних місій по шість місяців своїх молодих мобілізованих людей, які сьогодні приходять на війну непідготовленими, для інформаційного промивання мозку цих хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують, а ті бояться і йдуть непідготовленими, біжать з поля бою. На все це йому потрібен час. І щоб збільшити виробництво. На нас прилітають північнокорейські снаряди, прилітає північнокорейська артилерія, північнокорейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Це говорить, що в нього брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, це буде такий самий мінський процес, який дасть Росії можливість підготуватися”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що паузи у розпочатій Кремлем війні не буде.

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