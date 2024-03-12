В Бердянську стався "приліт" по окупантах (фото)

Місцеві жителі повідомили про стовп диму з боку вʼїзду з Маріуполя.

В окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунали вибухи 12 березня. Можливе влучання в районі захопленого росіянами аеропорту.

Про це повідомили начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Бердянську гучно. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони вʼїзду з боку Маріуполя", – написала в Мережі Галіціна.

Водночас Андрющенко натякнув на "приліт" у району бердянського аеропорту.

"Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту", – йдеться в заяві посадовця.

Водночас окупаційні телеграм-канали повідомляють про обстріл та роботу ППО у Бердянському районі. А колаборанти стверджують, що відбувається планове знищення боєприпасів.

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Дим від вибуху в Бердянську 12 березня / Фото: Петро Андрющенко

До слова, російські війська в ніч проти 12 березня масовано атакували Україну безпілотниками. Сили ППО збили 17 із 22-ох дронів ворога.

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