В Бердянске произошел "прилет" по оккупантам (фото)

Местные жители сообщили о столбе дыма со стороны въезда из Мариуполя.
В оккупированном Бердянске на Запорожье прогремели взрывы 12 марта. Возможно попадание в район захваченного россиянами аэропорта.
Об этом сообщили начальница Бердянской ГВА Виктория Галицина и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Бердянске громко. Местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда со стороны Мариуполя", – написала в Сети Галицина.
В то же время, Андрющенко намекнул на "прилет" в районе бердянского аэропорта.
"Бердянск. У вас пропущенный в районе аэропорта", – говорится в заявлении чиновника.
В то же время оккупационные телеграм-каналы сообщают об обстреле и работе ПВО в Бердянском районе. Коллаборанты же утверждают, что происходит плановое уничтожение боеприпасов.
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К слову, российские войска в ночь на 12 марта массированно атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО сбили 17 из 22-ух дронов врага.
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