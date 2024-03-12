В российском Санкт-Петербурге горит ТЭЦ: видео

Во вторник, 12 марта, в российском Санкт-Петербурге загорелась Южная ТЭЦ. Там виден сильный пожар и густой столб дыма.

Об этом сообщают местные в Telegram каналах.

Отмечается, что возгорание произошло в ангаре на Грузовом проезде размерами 10х100 метров. Россияне традиционно утверждают, что горят деревянные паллеты на площади 300 квадратов.

В российском Санкт-Петербурге горит ТЭЦ / Фото: Фонтанка.ру

В российском Санкт-Петербурге горит ТЭЦ / Фото: Фонтанка.ру

Следует отметить, что Южная ТЭЦ в Санкт-Петербурге является одной из крупнейших электростанций, входящих в структуру ОАО "ТГК-1". Она снабжает электричеством, в частности, промышленные предприятия.

В российском Санкт-Петербурге пылает ТЭЦ

Напомним, в ночь на 12 марта беспилотники атаковали две нефтебазы в России – в городе Орел и в Нижегородской области. Там загорелись пожары, в том числе горел НПЗ "Лукойла". Там предприятие уже остановлено. В то же время в Орле дрон попал по нефтебазе. Как сообщили во властях Орловской области, в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре вспыхнул один из резервуаров.

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