У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ: відео

У вівторок, 12 березня, у російському Санкт-Петербурзі загорілася Південна ТЕЦ. Там видно сильну пожежу і густий стовп диму.

Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.

Зазначається, що займання сталося в ангарі на Вантажному проїзді, розмірами 10х100 метрів. Росіяни традиційно стверджують, що горять дерев'яні палети на площі 300 квадратів.

У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ / Фото: Фонтанка.ру

У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ / Фото: Фонтанка.ру

Слід зазначити, що Південна ТЕЦ у Санкт-Петербурзі є однією з найбільших електростанцій, які входять до структури ВАТ "ТГК-1". Вона забезпечує електрикою, зокрема, промислові підприємства.

У російському Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ

Нагадаємо, у ніч проти 12 березня безпілотники атакували дві нафтобази в Росії – в місті Орел та в Нижегородській області. Там спалахнули пожежі, зокрема горів НПЗ "Лукойла". Там підприємство вже зупинено. Водночас в Орлі дрон влучив по нафтобазі. Як повідомили у владі Орловської області, внаслідок влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі спалахнув один із резервуарів.

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