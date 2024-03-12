Влада РФ відреагувала на прорив кордону російськими добровольцями

Влада Курської області заявила про спробу прориву ДРГ.
Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив бій із російськими добровольцями в районі селища Тьоткіне. Він переконує, що прориву не було.
Про це губернатор заявив у відеозверненні в Мережі.
Старовойт вказав у повідомленні, що в Курській області видалася "неспокійна ніч". Губернатор стверджує, що було збито 11 начебто українських безпілотників. Ракетна загроза триває.
"Від ранку йде обстріл населеного пункту Тьоткіне Глушковського району. Була спроба прорватися диверсійно-розвідувальної групи, стрілецький бій. Але жодного прориву не було", – розповів очільник регіону у відеозверненні.
Нагадаємо, в ніч проти 12 березня добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" прорвали кордон РФ у Бєлгородській та Курській областях. Вони проїхали на танках та іншій техніці, ведуться стрілецькі бої. Бійці легіону заявили, що йдуть звільняти росіян від диктатури, терористичної організації, яка захопила владу.
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