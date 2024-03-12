Авиакатастрофа Ил-76 в РФ: в Минобороны России назвали причину падения

На борту вроде бы находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, утверждают в России.

В Министерстве обороны РФ заявляют, что причиной падения военного Ил-76 в Ивановской области стал пожар в одном из двигателей.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, передают российские пропагандисты.

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В ведомстве страны-агрессоры добавили, что на борту якобы находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Какая их судьба – не сообщили.

"Военный Ил-76 потерпел крушение во время взлета в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей во время взлета самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, около обеда 12 марта над российским городом Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76. Он загорелся во время полета.

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