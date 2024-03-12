В России упал самолет Ил-76 – видео

Над российским городом Иваново 12 марта упал военно-транспортный самолет Ил-76, он загорелся во время полета.

Видео с падением самолета распространили российские паблики.

На кадрах виден самолет в небе, у которого пылает часть крыла и он стремительно теряет высоту и падает.

Как пишут Telegram-каналы, самолет Ил-76 не долетел до аэродрома и, возможно, сумел сесть на поле, при этом у него отвалился двигатель.

Предварительно известно, что на борту самолета РФ было 12 человек, при аварийной посадке произошло частичное разрушение, сейчас весь самолет охвачен огнем.

Напомним, утром 12 марта стало известно о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. Легион "Свобода России" записал обращение к россиянам и Путину.

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