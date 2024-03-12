В Росії впав літак Іл-76 – відео

Над російським містом Іваново 12 березня впав військово-транспортний літак Іл-76, він загорівся під час польоту.

Відео з падінням літака поширили російські пабліки.

На кадрах видно літак у небі, у якого палає частина крила і він стрімко втрачає висоту та падає.

Як пишуть Telegram-канали, літак Іл-76 не долетів до аеродрому і, можливо, зумів сісти на полі, при цьому в нього відвалився двигун.

Попередньо відомо, що на борту літака РФ було 12 людей, при аварійній посадці сталася часткова руйнація, зараз весь літак охоплено вогнем.

Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо про прорив кордону російськими добровольцями у Бєлгородській та Курській областях. Легіон "Свобода Росії" записав звернення до росіян та Путіна.

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