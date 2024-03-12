Экзорцист рассказал о одержимой, которая "мочилась черным", а ее лицо "превратилось в Люцифера"

Священник заявил, что дьявол сейчас "процветает и захватывает тела все большего количества людей".

Об этом пишет Daily Star.

71-летний Эрик Жакмин говорит, что провел десятилетие, изгоняя духов и демонов из одержимых жертв. Но, по его словам, ситуация никогда не была хуже, чем сейчас. Ветеран-охотник на демонов сказал: "Дьявол оккупирует все больше и больше людей. Есть миллиарды дьяволов и есть много зла. Просто посмотрите на нас сейчас, когда мы стоим на пороге ядерной войны".

Он также рассказал об ужасном моменте, когда лицо одной женщины, из которой он выгонял демона, изменило форму и стало похоже на Люцифера.

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Когда дьявол заговорил из уст этой женщины, она приобрела демонические черты. Эта женщина мочилась черным цветом и имела непонятную с медицинской точки зрения боль в животе – явные признаки дьявольского присутствия. Я приготовил женщине святую воду и деревянный крест, а затем вступил в прямую конфронтацию с дьяволом: "Кто ты и где ты?" — спросил я оставшегося дьявола. Это оказался Люцифер, который был в ее крови", — вспомнил Эрик.

Он сказал, что несмотря на науку, современную медицину и психиатрию, экзорцисты редко бывают более занятыми.

"Священники, которые сейчас признаны Церковью в качестве экзорцистов, не обязательно делают гораздо больше, чем работа психолога", — сказал он. "Многие думают, что "дьявол" – это психологическое состояние, они отрицают, что это внешняя сила, дух, так же, как ангелы являются духами. Если тело – это автомобиль, то дьявол – это угонщик. Он садится и забирает у вас руль. Употребление тяжелых наркотиков, жесткий секс, греховное поведение – это вещи, которые могут навлечь на вас дьявола".

Он сказал, что нельзя ожидать, что священники, которые "сами не живут в благодати", смогут "прогнать дьявола".

"Напротив, они сами являются его рабами", — сказал он. Но Эрик предостерег: "Не следует разговаривать с дьяволом из-за молитвы. Вы должны приказать ему уйти. Латынью, священным языком".

Напомним, ранее известный экзорцист шокировал рассказом о одержимой женщине с "суперсилой и руками, как бетон". Он поделился еще одной жизненной историей.

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