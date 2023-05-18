Известный экзорцист назвал три способа выявить человека, одержимого демоном

Отец Карлос Мартинс считается одним из величайших экзорцистов католической церкви и последние 20 лет он провел в "охоте на демонов".

В христианском подкасте священник рассказал о трех действенных способах, которыми он обнаруживает одержимых демонами, сообщает Daily Star.

Отец Мартинс утверждает, что демоны вполне реальны и, поскольку они по своей природе живут вне пространства и времени, имеют доступ к знаниям, которые никогда не могли бы иметь обычные люди.

Отец Карлос Мартинс последние 20 лет провел в охоте на демонов и утверждает, что знает способы их выявлять / Фото: скриншот с видео

По его словам, существуют "три классических признака одержимости демонами".

Во-первых, это знание неизвестных языков: один из приемов экзорциста состоит в том, чтобы поговорить с кем-то языком, на котором он никогда не говорил, чтобы увидеть, реагирует ли демон в нем.

“Я не имею в виду одно-два слова или несколько предложений, а совершенное знание этого языка – то, что они могут говорить, используя идеальную грамматику, безупречные предложения, и что они могут отвечать на вопросы другими фразами и сформулировать идею на основе этих знаний ”, — объясняет он.

Второй признак одержимости демонами, утверждает он, состоит в том, что жертвы обнаруживают "знание скрытых и отдаленных событий".

"Если они могут рассказать вам что-то, что вы сделали в определенное время и в определенном месте, где никого не было и вы об этом никогда никому не рассказывали, значит, они получают скрытое знание", — добавил экзорцист.

Третьим признаком отец Мартинс назвал "проявление сверхчеловеческой физической силы, которая не присуща человеку".

Напомним, ранее глава колумбийской полиции генерал Генри Санабрия заявил, что он вместе с другими полицейскими прибегал к экзорцизму и молитам в своей борьбе с преступностью. В частности, будто именно благодаря религиозному ритуалу "изгнания дьявола" был уничтожен кокаиновый наркобарон Пабло Эскобар.

Читайте также: