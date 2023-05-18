"Дворец Путина" в Геленджике: раскрыт секретный черноморский бункер диктатора

В укрытии главы Кремля есть церковь, винный погреб и казино. Также во дворце есть кальянная с пилоном, дендропарк и каток для хоккейных игр.

Комплекс главы Кремля Владимира Путина площадью 17 651 квадратных метров, который стоит миллиард долларов, расположен на скале с видом на Черное море.

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи "подземки" "дворца Путина" в городе Геленджик в Краснодарском крае России.

Как показало расследование Алексея Навального, во дворце есть своя церковь, винный погреб и казино. Также там расположена кальянная с пилоном, дендропарк и каток для хоккейных игр.

"Императорская дача Путина отделена от страны, которой он управляет, 6 879 га леса и специальной запретной для полетов зоной. Меры предосторожности — это больше, чем паранойя", — говорится в источнике.

Документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе по меньшей мере до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных сооружений для пансионата в Геленджике Краснодарского края".

Подземный дворец Путина на побережье Черного моря Фото: The Business Insider

На планах "дворца Путина" отмечены сложные туннели, пролегающие под дворцовым комплексом. Дворец и подземные сооружения соединены лифтом, спускающимся на глубину примерно 50 м.

В туннелях есть все, что нужно для жизни: вода, вентиляция, разветвленная сеть кабелей, чтобы поддерживать жизнедеятельность VIP-персон в течение нескольких дней или недель.

"У этой туннельной системы есть все для безопасности. Здесь есть противопожарная система. Есть вода, есть канализация. Это предназначено для того, чтобы кто-то мог выжить или убежать", — рассказал инженер-строитель, знакомый с оборонительными сооружениями, Тадеуш Габришевский после осмотра чертежей.

Путин заказал это сооружение на случай худших сценариев развития событий, говорится в материале.

По мнению Габришевского, туннели в "дворце Путина" — не просто аварийные выходы. По всей вероятности, они являются своего рода "аварийным спинным мозгом для всего дворцового комплекса".

Напомним, у президента РФ Владимира Путина есть определенные опасения относительно президента Турции и главы КНР.

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