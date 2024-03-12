Зеленський повідомив про будівництво трьох ліній оборони: деталі

Фортифікації необхідні, незважаючи на знищення ядра російської армії.
Україна посилила будівництво нових ліній оборони на ключових напрямках фронту. Йдеться про три лінії в окремих областях та на контактних лініях.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde.
За його словами, йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі. Україна зводить лінії оборони завдовжки 2000 кілометрів.
Зеленський наголосив, що наступ росіян з Білорусі наразі не йдеться.
"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - сказав президент.
Як повідомлялося, під Авдіївкою будують другий рубіж оборони. Зокрема, йдеться про зведення оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами на захід від міста.