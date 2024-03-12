Байден і Дуда зустрінуться в Білому домі: до чого тут Україна

Президент США Джо Байден 12 березня зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Польщі, щоб продемонструвати солідарність з Україною в її боротьбі проти російських загарбників і обговорити шляхи збільшення фінансування НАТО на тлі постійної загрози з боку Москви.

Зустріч лідера США Джо Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском у Білому домі відбудеться на тлі боротьби Байдена з республіканцями в Конгресі, які гальмують виділення 95 мільярдів доларів на озброєння Україні та допомогу Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

"Лідери підтвердять свою непохитну підтримку захисту України від жорстокої загарбницької війни Росії", - заявили в Білому домі, зазначивши, що лідери країни скоординують свої дії перед щорічним самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Крім того, представник Білого дому повідомив, що три лідери відзначатимуть 25-ту річницю вступу Польщі до НАТО і обговорять "поглиблення відносин у сфері оборони, які стали більш тісними за останні два роки після [повномасштабного] вторгнення Росії до України".

Нагадаємо, раніше Дуда вже підготував ґрунт для переговорів, написавши статтю для Washington Post із закликом до кожного члена НАТО збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП, оскільки президент Росії Путін вже перевів російську економіку на воєнний лад і виділяє 30% річного бюджету на озброєння.

"Повернення до статус-кво неможливе. Імперіалістичні амбіції Росії та агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО, Заходом і, зрештою, з усім вільним світом", - написав Дуда.

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