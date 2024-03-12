В Україні COVID-19 переходить до розряду сезонних захворювань

В Україні коронавірус переходить до розряду сезонних захворювань. Втім, COVID-19 буде надалі мутувати.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

"Я впевнений, що COVID-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації не досягають рекомендованих ВООЗ, ми вже точно можемо сказати, що COVID-19 остаточно переходить в розряд сезонних захворювань", - наголосив він.

Кузін каже, що кожного сезону українці будуть будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Втім, характер мутацій COVID-19 не свідчить про те, що він стане більш агресивним.

За даними Кузіна, від початку COVID-пандемії в Україні було зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли майже 112 тис. осіб.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляв, що станом на кінець січня 2024-го в Україні зафіксовано 17 штамів коронавірусу. Зокрема, і новий штам "Дженні".

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