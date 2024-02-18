Під час виїзних обстежень медики виявили 78 випадків раку – МОЗ

В межах Всесвітнього дня боротьби проти раку у різних куточках України медики провели низку виїзних обстежень для всіх бажаючих українців.

ПРо це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Із 20 тисяч громадян, яких обстежили, понад тисячу лікарі направили на додаткові огляди.

Медики виявили 78 випадків онкологічних захворювань. Зокрема, діагностували меланоми, рак грудей та злоякісні утворення.

"Це означає, що 78 українців отримали можливість розпочати лікування та врятувати свої життя, адже своєчасна діагностика – ледь не головна запорука можливості зламати раку плани. Пам’ятайте, для того, щоб запобігти розвиткові раку або виявити захворювання на ранньому етапі, обов’язково принаймні раз на рік відвідуйте сімейного лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує. Лікар підкаже, які профілактичні обстеження та консультації спеціалістів потрібні вам за віком та станом вашого здоров’я, та дасть відповідні направлення, якщо в них буде потреба", – закликаються фахівці.

Зауважимо, що про рекомендовані тести та обстеження можна дізнатися у Календарі обстежень, що містить інформацію про необхідні аналізи та інтервали.

Нагадаємо, що найважливіші обстеження та лабораторні дослідження для виявлення раку та лікування можна зробити безоплатно за програмою медичних гарантій.

Головні обстеження для виявлення раку

мамографія (скринінг раку молочних залоз);

ПАП-тест (скринінг на рак шийки матки);

тест на приховану кров у калі;

колоноскопія (скринінг раку товстого кишківника);

ультразвукова діагностика органів малого таза;

дерматоскопія атипових родимок;

аналізи на гепатити В і С.

Нагадаємо, Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (МАВР) також надало рекомендації, що може виконати кожен, щоб зменшити ризик захворювання на рак.

Читайте також: