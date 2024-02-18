В ходе выездных обследований медики обнаружили 78 случаев рака – Минздрав

В рамках Всемирного дня борьбы с раком в разных уголках Украины медики провели ряд выездных обследований для всех желающих украинцев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Из 20 тысяч обследованных граждан более тысячи врачей направили на дополнительные осмотры.

Медики обнаружили 78 случаев онкологических заболеваний. В частности, диагностировали меланомы, рак груди и злокачественные образования.

"Это значит, что 78 украинцев получили возможность начать лечение и спасти свои жизни, ведь своевременная диагностика – едва ли не главный залог возможности сломать рак планы. Помните, для того, чтобы предотвратить развитие рака или выявить заболевание на раннем этапе, обязательно По крайней мере, раз в год посещайте семейного врача, даже если вас ничего не беспокоит. .

Заметим, что о рекомендованных тестах и обследованиях можно узнать в Календаре обследований, содержащую информацию о необходимых анализах и интервалах.

Напомним, что важнейшие обследования и лабораторные исследования для выявления рака и лечения можно сделать бесплатно по программе медицинских гарантий.

Главные обследования для выявления рака

маммография (скрининг рака молочных желез);

ПАП-тест (скрининг раком шейки матки);

тест на скрытую кровь в кале;

колоноскопия (скрининг рака толстого кишечника);

ультразвуковая диагностика органов малого таза;

дерматоскопия атипичных родинок;

анализы на гепатиты В и С

Напомним, Международное агентство ВОЗ по изучению рака (МАВР) также предоставило рекомендации, что может выполнить каждый, чтобы снизить риск заболевания раком.

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